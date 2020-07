Il mandolino non suona solo a Napoli. E' il tremolo dell'umanità (Di lunedì 13 luglio 2020) Mannaggia ai poeti. Non c’era, una volta, notte immobile d’estate senza che tremolo di mandolino o arpeggio di chitarre la facesse vibrare per il bene di volenti o nolenti ascoltatori. Il “piacevole lamento”, the pleasant whining of a mandolin evocato da T.S. Eliot, lungamente colorò l’aria che tira Leggi su ilfoglio

Mannaggia ai poeti. Non c’era, una volta, notte immobile d’estate senza che tremolo di mandolino o arpeggio di chitarre la facesse vibrare per il bene di volenti o nolenti ascoltatori. Il “piacevole ...

Si deve scherzare sul coronavirus, sulle nostre paure e anche sul «movimento degli asterischi», dice Makkox

Il vignettista e conduttore di Propaganda dice che «chi fa satira deve affondare la lama. O quantomeno alzare la testa e non chinarla. Perché ridere è uno sberleffo che si fa alla morte» Makkox è uno ...

