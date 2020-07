Il Manchester City vince il ricorso al Tas e giocherà le coppe europee (Di lunedì 13 luglio 2020) Esulta il Manchester City. Il TAS, Tribunale per l’arbitrato dello.sport di.Losanna, ha riammesso i Citiziens nelle coppe europee dopo che lo scorso febbraio erano stati esclusi per due anni dall’Uefa per violazione delle norme del fair-play finanziario. Anche l’ammenda, inizialmente fissata a 30 milioni di euro, è stata ridotta a 10 milioni. Il tribunale svizzero non ha individuato irregolarità nei contratti di sponsorizzazione stipulati dal.club con società riconducibili alla proprietà araba. Le violazioni individuate dall’Uefa non sono state provate oppure cadute in prescrizione. L'articolo Il Manchester City vince il ricorso al Tas e giocherà le coppe ... Leggi su sport.periodicodaily

