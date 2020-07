Il Manchester City parteciperà alla prossima Champions League: il Tas annulla la squalifica per violazione del fair play finanziario (Di lunedì 13 luglio 2020) Nessuna squalifica, solo una multa da 10 milioni di euro. Il Tas di Losanna salva il Manchester City e annulla la sua esclusione per due anni dalla Champions League. La Uefa aveva punito il club inglese a febbraio per “gravi violazioni” delle regole del fair play finanziario. Le accuse includevano che il City, di proprietà della famiglia reale di Abu Dhabi, aveva ingannato il massimo organismo del calcio continentale per diversi anni per soddisfare le regole di integrità finanziaria, necessarie per partecipare alle competizioni europee per club. Il Manchester City potrò dunque partecipare alla prossima ... Leggi su ilfattoquotidiano

marcoconterio : ?? Sono stati tolti i due anni di squalifica dalle competizioni europee al Manchester City da parte del CAS. La squa… - AAlciato : +++Sentenza Tas sul Manchester City @SkySport - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Revocati i 2 anni di squalifica Champions al Manchester City, pena tramutata in 10 milioni di € di multa - Fprime86 : RT @marifcinter: Grossa sorpresa: cancellata la sanzione al Manchester City. Niente esclusione dalle coppe per 2 anni e multa ridotta da 30… - peterkama : Il CAS ha stabilito che non ci fossero prove conclusive sufficienti per confermare tutte le decisioni e che molte d… -