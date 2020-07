Il Manchester City giocherà la Champions League, il Tas cancella la squalifica Uefa (Di lunedì 13 luglio 2020) Il tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha deciso di autorizzare la partecipazione alle prossime Coppe Europee del Manchester City , condannato a due anni di sospensione per violazione delle regole del... Leggi su feedpress.me

