Il Manchester City giocherà la Champions League, il Tas cancella la squalifica Uefa (Di lunedì 13 luglio 2020) Il tribunale arbitrale dello sport, Tas, ha deciso di autorizzare la partecipazione alle prossime Coppe Europee del Manchester City , condannato a due anni di sospensione per violazione delle regole ...

marcoconterio : ?? Sono stati tolti i due anni di squalifica dalle competizioni europee al Manchester City da parte del CAS. La squa… - AAlciato : +++Sentenza Tas sul Manchester City @SkySport - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Revocati i 2 anni di squalifica Champions al Manchester City, pena tramutata in 10 milioni di € di multa - pol2187 : RT @VlnN94: Manchester City assolto - MarcoR222 : RT @FeliceRaimondo: Il FFP è realmente morto? Non credo... Ecco il mio approfondimento sulla decisione di pochi minuti fa, che conferma le… -

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha annullato la squalifica del Manchester City dalle coppe europee. Il club inglese era stato escluso per due stagioni (2020-21 e 2021-22) per aver ...E’ ufficiale: il Manchester City giocherà la Champions League 2020/2021, il TAS di Losanna ha accolto il ricorso dei Citizens contro la decisione della UEFA, che li escludeva per due anni dalle ...