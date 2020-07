Il Manchester City festeggia: potrà prendere parte alle prossime Coppe europee (Di lunedì 13 luglio 2020) Oggi la Court of Arbitration for Sport (Cas) ha annunciato che il Manchester City potrà partecipare alle prossime competizioni europee. Come scrive la BBC, infatti, sono stati tolti i due anni di ban precedentemente dati alla società per aver violato le regole sul FFP.Inoltre, la multa iniziale di 30 milioni di euro è stata ridotta a "soli" 10 milioni. Esulta dunque il Manchester City ed esulta anche Pep Guardiola il cui futuro, probabilmente, suo e di molti dei suoi calciatori, dipendeva proprio dalla prossima partecipazione o meno alle competizioni europee, Champions League su tutte. Accolto il ricorso Citizens e grande gioia per il club che potrà dunque programmare la ... Leggi su itasportpress

