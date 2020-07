Il lucano Massimo Osanna nuovo direttore generale italiano: 'Così toglierò la polvere nei musei' (Di lunedì 13 luglio 2020) Basilicata - Massimo Osanna, di Venosa, a 57 anni è il nuovo direttore generale dei musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Quando nel gennaio 2014 l'allora ministro ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Basilicata - Massimo Osanna, di Venosa, a 57 anni è il nuovo Direttore ... un luogo che fa luce su un periodo ancora poco conosciuto della storia del territorio lucano, mettendone in evidenza la ...