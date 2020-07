Il Governo gli toglie casa, lui si lancia nel vuoto con 21 ragazzini: tutti morti (Di lunedì 13 luglio 2020) Una vendetta contro il Governo centrale che lo aveva sfrattato abbattendo anche la sua casa, è questo il movente dietro la strage di ragazzini avvenuta nei giorni scorsi nel Paese orientale quando un autobus di linea pieno di giovani studenti è precipitato inabissandosi nelle acque di un lago a Hongshan, nella provincia cinese di Guizhou, nel sud ovest del Paese cinese. Una storia che ha dell'incredibile.. Come ricostruito dalla polizia, dietro quello che appariva come un incidente, vi era in realtà un gesto volontario dell’autista, una vendetta per come era stato trattato dal Governo. Non si sarebbe trattato però di un gesto impulsivo ma l’uomo, il 52enne Zhang, avrebbe messo a punto il piano con lucidità meditando per giorni. (Continua...) Nelle settimane ... Leggi su howtodofor

