Il gladiatore: “Russell Crowe non ha riscritto il film”, dice il produttore (Di lunedì 13 luglio 2020) Douglas Wick, uno dei produttori de Il gladiatore, ha fatto chiarezza su una leggenda metropolitana legata a Russell Crowe e alla sceneggiatura del film. Douglas Wick, uno dei produttori de Il gladiatore, ha fatto chiarezza su una leggenda metropolitana legata a Russell Crowe smentendo che il divo avrebbe riscritto la sceneggiatura della pellicola. È infatti ben noto, per ammissione dell'attore stesso, che alcuni momenti specifici del film, principalmente battute memorabili, furono frutto della sua immaginazione, su invito del regista Ridley Scott perché all'inizio delle riprese il copione era ancora incompleto. Da quel fatto è però nato una sorta di mito su Russell Crowe come vero e proprio co-sceneggiatore non accreditato, un'impressione coltivata ... Leggi su movieplayer

