Il giovane Montalbano – Seconda stagione: trama, cast, quante puntate e streaming (Di lunedì 13 luglio 2020) Il giovane Montalbano – Seconda stagione: trama, quante puntate e streaming Dopo il successo della prima stagione, da questa sera, 13 luglio 2020, Rai 1 ripropone anche la Seconda serie de “Il giovane Montalbano” interpretata da Michele Riondino e Sarah Felderbaum. Ma qual è il cast della Seconda stagione? quante puntate sono previste? Di seguito tutte le informazioni. trama Con il passare del tempo Montalbano è riuscito a costruire un affiatato gruppo con i colleghi Giuseppe Fazio, Catarella e soprattutto con Mimì Augello, ... Leggi su tpi

infoitcultura : Il giovane Montalbano, l’attore di Fazio: “Stavo per lasciare tutto” - infoitcultura : Il giovane Montalbano stasera in Tv: trama, cast e personaggi - infoitcultura : Il Giovane Montalbano, seconda stagione: Salvo e Livia si sposano - infoitcultura : Chi è Eva Nestori, la «Lidia» reale del Giovane Montalbano Michele Riondino - infoitcultura : Il giovane Montalbano - L’uomo che andava appresso ai funerali: una nuovo caso per il commissario di Vigata -