Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: trama, anticipazioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: la trama Questa sera, lunedì 13 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la prima puntata della seconda stagione dal titolo “L’uomo che andava appresso ai funerali”. Ad interpretare il Commissario più amato dagli italiani: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film di oggi de Il giovane Montalbano? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. L’inspiegabile omicidio di Pasqualino Cutufà, 50enne ucciso a freddo con un colpo di pistola al capo, meraviglia tutti ... Leggi su tpi

infoitcultura : Il giovane Montalbano, l’attore di Fazio: “Stavo per lasciare tutto” - infoitcultura : Il giovane Montalbano stasera in Tv: trama, cast e personaggi - infoitcultura : Il Giovane Montalbano, seconda stagione: Salvo e Livia si sposano - infoitcultura : Chi è Eva Nestori, la «Lidia» reale del Giovane Montalbano Michele Riondino - infoitcultura : Il giovane Montalbano - L’uomo che andava appresso ai funerali: una nuovo caso per il commissario di Vigata -