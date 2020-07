Il film girato alla Gazzetta: parlano i luoghi del set (Di lunedì 13 luglio 2020) Il più presente nel mio seno fu Renzo Palmer, uomo simpatico, che impersonava il direttore della Gazzetta, Giacomo Maselli. Ma vennero un po' tutti, John Saxon, il violento commissario Jacovella che, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : film girato

La Gazzetta del Mezzogiorno

“Sono emozionato all’idea di tornare a girare a Napoli, vent’anni esatti dopo il mio primo film”, le prime parole di Sorrentino. Poi aggiunge: “‘È stata la mano di Dio‘ è, per la prima volta nella mia ...film particolarissimo che è nato come cronaca di un viaggio per il mondo - dall’Europa all’Africa - da parte di Glawogger, venuto però a mancare anzitempo dopo aver contratto la malaria. Il materiale ...