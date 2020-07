Il coronavirus è dieci volte più letale dell’influenza. L’Italia nella media europea per numero di vittime (Di lunedì 13 luglio 2020) Con l’esecuzione delle indagini sierologiche nei Paesi europei, si possono iniziare a fare stime più precise delle caratteristiche dell’epidemia: la percentuale di anziani in Lombardia sarebbe la ragione dell’alta mortalità italiana Leggi su corriere

repubblica : Coronavirus, l'allarme di Save the Children: dieci milioni di bambini potrebbero non tornare mai più a scuola [aggi… - Arasmelek1 : RT @Corriere: Covid 10 volte più letale di una «normale» influenza. Ma è vero che in Italia si muore di più? - FatimaCurzio : RT @Corriere: Covid 10 volte più letale di una «normale» influenza. Ma è vero che in Italia si muore di più? - Corriere : Covid 10 volte più letale di una «normale» influenza. Ma è vero che in Italia si muore di più? - Corriere : Covid 10 volte più letale di una «normale» influenza. Ma è vero che in Italia si muore... -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus dieci Coronavirus, l'allarme di Save the Children: dieci milioni di bambini potrebbero non tornare mai più a scuola la Repubblica L’epidemia va molto male in Florida

In un solo giorno ha avuto più di 15mila contagi, più di quelli dello stato di New York nel suo momento peggiore (c'entra il fatto che stia facendo più test, ma non solo) Secondo gli ultimi dati sui c ...

Movida e caos mascherine, una discoteca chiusa a Capannelle

Nastri gialli impediscono gli accessi a piazza Bologna - per il quarto fine settimana di seguito - ma anche a piazza Trilussa (per il terzo) e a piazza Santa Maria in Trastevere. Chiusure a tempo, que ...

In un solo giorno ha avuto più di 15mila contagi, più di quelli dello stato di New York nel suo momento peggiore (c'entra il fatto che stia facendo più test, ma non solo) Secondo gli ultimi dati sui c ...Nastri gialli impediscono gli accessi a piazza Bologna - per il quarto fine settimana di seguito - ma anche a piazza Trilussa (per il terzo) e a piazza Santa Maria in Trastevere. Chiusure a tempo, que ...