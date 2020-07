Il coronavirus è dieci volte più letale dell’influenza. L’Italia nella media europea per numero di vittime (Di lunedì 13 luglio 2020) Con l’esecuzione delle indagini sierologiche nei Paesi europei, si possono iniziare a fare stime più precise delle caratteristiche dell’epidemia: la percentuale di anziani in Lombardia sarebbe la ragione dell’alta mortalità italiana Leggi su corriere

