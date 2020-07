Il contante sparirà, ma la transizione va gestita con cautela (Di lunedì 13 luglio 2020) L’abbandono del danaro contante (carta o moneta) è un passaggio naturale nell’evoluzione degli scambi economici. Già bancomat e carte di credito sono obsolete. La tecnologia è andata oltre, lo dimostrano i comportamenti delle nuove generazioni che si servono di applicazioni che hanno sostanzialmente scardinato l’intermediazione fisica delle istituzioni bancarie. Tuttavia, il contante è ancora tra di noi e ci resterà per non poco tempo. Possiamo facilitare il passaggio al digitale ma non dobbiamo forzare l’abbandono del contante. Con il digitale si efficientano i processi organizzativi e si migliorano i servizi, ma non si tutelano necessariamente le libertà di tutti. Si può incentivare la migrazione digitale, favorire ... Leggi su huffingtonpost

raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Il contante sparirà, ma la transizione va gestita con cautela - MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Il contante sparirà, ma la transizione va gestita con cautela - HuffPostItalia : Il contante sparirà, ma la transizione va gestita con cautela -

Ultime Notizie dalla rete : contante sparirà Il contante sparirà, ma la transizione va gestita con cautela L'HuffPost