Il cittadino del Bangladesh positivo al Coronavirus: «In giro avrò infettato qualcuno» (Di lunedì 13 luglio 2020) Un cittadino del Bangladesh positivo, che di mestiere fa il commerciante a Tor Pignattara, ha incontrato «centinaia di persone» prima di venire a sapere di essersi ammalato. A segnalare il caso l’associazione ItalBangla, dove l’uomo si è presentato per chiedere aiuto. Racconta lui stesso, ora ricoverato in un hotel Covid a Rebibbia, al Messaggero: «Da 6-7 giorni avevo la tosse e ho girato con il furgone per la città». Fa il commerciante, abita in via della Marranella, tra il Pigneto e Tor Pignattara, secondo l’associazione Ital-Bangla, è una persona molto attiva, forse troppo se non si adottano le giuste precauzioni. «Avrà incontrato almeno un centinaio di persone, magari anche di più, negli ultimi giorni, anche se aveva già la febbre», ... Leggi su nextquotidiano

LucaBizzarri : Una volta alla settimana il Presidente del Consiglio incontra a palazzo Chigi (non a casa sua, a casa nostra) un pr… - IOitaliait : #IOapp esprime un cambio di paradigma nell'erogazione dei servizi pubblici, mettendo il cittadino al centro del pro… - Corriere : ???????? La musica di Ennio Morricone è nelle orecchie di ogni cittadino del mondo. In questo senso, privilegio di chi… - neXtquotidiano : Il cittadino del Bangladesh positivo al #Coronavirus: «In giro avrò infettato qualcuno» - sandcomunik : RT @PieroDAlessand5: @GagliardoneS Costituzione: Articolo 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. -

Ultime Notizie dalla rete : cittadino del Ostia, aggredito cittadino del Bangladesh: "Stava facendo video e foto ai bambini" IlFaroOnline.it “Il nuovo Piano del Traffico di Asti sia inserito in un progetto complessivo di città”

Sulla discussione del nuovo Piano del Traffico di Asti, che si sta predisponendo in queste settimane, riceviamo l’intervento di Marco Castaldo, di seguito pubblicato integralmente Da qualche settimana ...

Asti: i taxi cittadini circolano con le nuove barriere anti Covid

Sono stati presentati venerdì, in piazza Alfieri, i nuovi dispositivi anti Covid utilizzati dai taxisti di Radio Taxi Asti 1585: “Dispositivi omologati in policarbonato – spiegano i taxisti – che si s ...

Sulla discussione del nuovo Piano del Traffico di Asti, che si sta predisponendo in queste settimane, riceviamo l’intervento di Marco Castaldo, di seguito pubblicato integralmente Da qualche settimana ...Sono stati presentati venerdì, in piazza Alfieri, i nuovi dispositivi anti Covid utilizzati dai taxisti di Radio Taxi Asti 1585: “Dispositivi omologati in policarbonato – spiegano i taxisti – che si s ...