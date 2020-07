Il cast di Glee si ritrova sul lago per cercare Naya, il suo cadavere ritrovato nel giorno della morte di Cory (Di lunedì 13 luglio 2020) Qualcuno la chiama la maledizione di Glee, per altri sono solo assurde coincidenze delle vita. Una cosa però è certa, il destino di alcuni attori di questa serie resterà per sempre legato. Oggi 13 luglio 2020 è stato ritrovato nel lago Piru il cadavere di Naya Rivera. L’attrice della nota serie tv era in barca con suo figlio. E’ morta probabilmente per un tragico incidente. Forse mentre nuotava, forse un malore, questo lo stabiliranno i medici. Ma ci sono altre due cose che straziano il cuore dei tanti fans che hanno seguito per anni la serie. La data e le immagini che arrivano dal lago Piru in California. Il 13 luglio del 2013 Cory Monteith, uno degli attori più amati della serie, veniva ... Leggi su ultimenotizieflash

