Ida Platano non ha mai perdonato Riccardo | Le motivazioni nascoste a Temptaion Island (Di lunedì 13 luglio 2020) Ida Platano spiega quando la sua partecipazione con Riccardo Guarnieri a Temptaion Island abbia inciso sulla loro separazione. Quali sono state le sue parole? L’ex dama di Uomini e Donne ha chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri spiegando le motivazioni che hanno spinto i due a separarsi di nuovo. Secondo Ida Platano … L'articolo Ida Platano non ha mai perdonato Riccardo Le motivazioni nascoste a Temptaion Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

__ladyf : Ida Platano ammette che con Riccardo è finita e dichiara: 'Merito di essere felice' - MondoTV241 : Ida Platano parla della crisi con Riccardo, 'Non posso continuare così, ho bisogno di essere felice' #IdaPlatano… - infoitcultura : U&D, Ida Platano esce allo scoperto e rivela i motivi della crisi con Riccardo Guarnieri: 'Ci siamo allontanati' - zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ Gemma Galgani commenta la fine della storia fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri - #‘Uomini… - lamescolanza : Ida Platano e la rottura con Riccardo Guarnieri: “Lontani da 2 mesi, non mi dà ciò che voglio” - Il Decoder -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

Ida e Riccardo hanno messo fine alla loro travagliata relazione. La conferma definitiva è arrivata proprio dalle parole della dama del trono over! Ma come l’avrà presa l’amica Gemma? La convivenza det ...In studio Riccardo Guarnieri conosce Ida Platano (anche se la donna frequenta Sossio Aruta) e tra i due si instaura un feeling immediato che li porta a uscire da Uomini e Donne come coppia. Dopo pochi ...