I produttori di auto chiedono all’Europa di rimandare il nuovo standard sulle emissioni Euro 6 (Di lunedì 13 luglio 2020) Le devastazioni che la pandemia di Coronavirus ha causato in Europa, con la chiusura di quasi tutte le fabbriche nel Vecchio Continente per un lungo periodo di tempo, vanno ben oltre un ritardo nella consegna delle unità ordinate. In realtà, ciò che preoccupa maggiormente i produttori di auto è la capacità di soddisfare il nuovo standard sulle emissioni che entrerà in vigore il primo giorno del 2021. I produttori di auto hanno già annunciato il mancato rispetto dei limiti rigorosi, date le circostanze e chiedono all’Unione Europea di rimandare l’appuntamento con i nuovi limiti. Questo soprattutto per un problema di mancata ... Leggi su notizieora

Il taglio dell'Iva andrà a beneficio di tutte le auto, anche quelle con motore diesel e a benzina, e vogliamo contribuire come industria facendo la nostra parte. I produttori membri della VDA hanno ...

L'amministratore delegato di Tesla, Elon Mask, spavaldo: "Non ritengo che ci siano sfide fondamentali, ma solo dei piccoli problemi da risolvere" La guida completamente autonoma è la chiamerà di molti ...

