I presidi chiedono ad Azzolina di difenderli dagli attacchi della senatrice M5s Granato (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente nazionale Anp - Associazione Nazionale presidi - Antonello Giannelli ha inviato una lettera alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina chiedendole “di far sentire la sua voce in difesa dei colleghi dirigenti che, proprio in questi giorni, stanno dedicando tutte le loro energie al comune obiettivo di far ripartire al meglio la scuola e sono vittime delle periodiche esternazioni con cui una senatrice del Suo partito, approfittando della tutela offerta dal suo alto ruolo istituzionale, offende la categoria dei dirigenti scolastici, della quale peraltro sembra che abbia tentato di far parte ma senza successo e verso la quali pare nutrire un irragionevole astio”.Giannelli, riferendosi ad alcuni post pubblicati sui social dalla senatrice Maria ... Leggi su huffingtonpost

