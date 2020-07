I furti di identità online valgono 150 milioni di euro (Di lunedì 13 luglio 2020) Email di phishing (Getty Images)Non si ferma in Italia il fenomeno dei furti di identità finalizzati alle frodi creditizie, cioè all’uso illecito di dati di altre persone per ottenere crediti o acquistare beni, una pratica criminale che nel 2019 ha raggiunto un valore complessivo di 150 milioni di euro in tutto il paese. A rivelarlo è l’osservatorio realizzato da Crif – Mister Credit, che nell’ultimo anno ha registrato un totale di 32.300 casi scoperti e denunciati, in aumento del 19,7% rispetto al 2018. In particolare, la regione con il maggior numero di casi di frode creditizia in Italia è la Campania, con quasi 5mila casi, seguita dalla Lombardia, dove sono stati rilevati 4.069 casi sospetti di richieste di crediti legati a furti di identità, di cui 1.432 ... Leggi su wired

eErgaOmnes : RT @SardiniaPost: La Sardegna è tra le prime dieci regioni in Italia per il numero di frodi informatiche e furti di identità - UnioneSarda : #Sardegna - Furti d'identità e frodi creditizie, nell'Isola più di 1.400 casi nel 2019 - SardiniaPost : La Sardegna è tra le prime dieci regioni in Italia per il numero di frodi informatiche e furti di identità - trapani24h : Frodi creditizie e furti d’identità|Boom di casi in Sicilia - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Piazza San Carlo: Perquisito per stupefacenti, i Carabinieri di #Modena gli trovano la carta d'identità di una persona… -

Ultime Notizie dalla rete : furti identità Carta d'identità elettronica: come usare la CieID sul telefono Corriere della Sera