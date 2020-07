I Benetton ci credono tutti fessi. Conte: “Il Governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi”. La replica: “Abbiamo sempre rispettato le Istituzioni” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Se devo esprimere una valutazione personale, alla luce di tutto quanto è accaduto, sarebbe davvero paradossale se lo Stato entrasse in società con i benetton. Non per questioni personali, che non esistono, ma per le gravi responsabilità accumulate dal management scelto e sostenuto dai benetton nel corso degli anni fino al crollo del Morandi e anche dopo”. E’ quanto ha detto al Fatto Quotidiano il premier Giuseppe Conte a proposito del nodo concessioni autostradali che domani approderà in consiglio dei ministri. “I benetton – ha aggiunto il presidente del Consiglio – non prendono in giro il presidente del Consiglio e i ministri, ma i familiari delle vittime del ponte Morandi e tutti gli ... Leggi su lanotiziagiornale

