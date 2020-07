I Benetton cedono quote ma non molleranno le Autostrade. Tomasi e Bertazzo confermano l’impegno a stanziare 3,4 miliardi per ricostruzione, riduzione pedaggi e manutenzioni (Di lunedì 13 luglio 2020) “No, Atlantia non ha intenzione di uscire da Aspi, ha riconosciuto gli errori e ora vuole avere l’orgoglio e la pazienza di rimediare, anche con altri soci. La nuova proposta nasce da un confronto durato quasi un anno in cui abbiamo ascoltato con attenzione le esigenze dell’esecutivo. Ci impegniamo a stanziare 3,4 miliardi suddivisi tra oneri di ricostruzione, riduzione modulare dei pedaggi e ulteriori manutenzioni delle infrastrutture, tutti elementi a nostro carico”. E’ quanto hanno detto a Repubblica, a proposito delle trattative in corso con il Governo, l’Ad di Aspi, Roberto Tomasi e il Ceo di Atlantia Carlo Bertazzo. “Con il nuovo sistema di tariffe definito dall’Autorità dei Trasporti – ... Leggi su lanotiziagiornale

La ferma risposta giunge dopo 24 ore di forti pressioni ricevute dal Movimento, fornendo ai Benetton un’unica uscita di sicurezza: cedere le quote in Aspi (Autostrade per l’Italia) con un modus ...

Autostrade, Renzi: "No a slogan populisti. L'unica via è l'intervento di Cdp"

“I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione ad Autostrade. Facile da dire, difficile da fare. Perché se revochi senza titolo fai un regalo ai privati, ai Benetton, ai soci e apri un ...

