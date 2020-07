Humanitas anti-Covid, a Roma Benemerenza e accordo con Accademia Mauriziana (Di lunedì 13 luglio 2020) 386 pazienti postivi al Covid 19 trasportati in poco più di due mesi di intensissima e frenetica attività. “Dalle Istituzioni centrali non ci arrivata nemmeno una telefonata ma tant’è: siamo felici che l’Accademia Internazionale Mauriziana di Roma abbia inteso il valore autentico del Corpo Internazionale di Soccorso Humanitas ed abbia invitato la nostra associazione a ritirare un riconoscimento che, senza falsa modestia, riteniamo meritato. In rappresentanza dei tantissimi nostri volontari, sarà attribuita la Benemerenza speciale al nostro direttore organizzativo Felice Carpentieri”, dice il presidente Roberto Schiavone di Favignana. Più tardi, all’Hotel Mediterraneo, Felice Carpentieri (ma anche Roberto ... Leggi su ladenuncia

Ultime Notizie dalla rete : Humanitas anti Test sierologici in Humanitas Gavazzeni e Castelli e negli Humanitas Medical Care BergamoNews.it Cabozantinib compresse rimborsato in Italia

Cabozantinib compresse era già stato approvato in Italia per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato precedentemente trattati con terapia anti VEGF e per il ...

Artrite psoriasica: secukinumab e anti-TNF a confronto

Artrite psoriasica con coinvolgimento cutaneo: secukinumab batte gli anti-TNF nel migliorare le risposte cliniche secondo i dati dello studio EXCEED Sono stati presentati al congresso EULAR i risultat ...

