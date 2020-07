Highlights e gol Manchester United-Southampton 2-2, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Manchester United-Southampton 2-2, match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League 2019/2020. All’Old Trafford gli ospiti passano in vantaggio al 12′ con Armstrong che con un tiro di destro beffa De Gea. Manchester United che cambia marcia e in soli tre minuti ribalta la partita: prima al 20′ con Rashford che, su assist di Martial, fa partire il mancino e infila nell’angolino in basso a destra, e poi con lo stesso Martial che insacca sotto la traversa. Nella ripresa allo scadere del recupero Obafemi agguanta il pareggio portando il risultato sul 2-2. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Riva e #Anastasi ???? ?? Gli #highlights di #Italia vs #Jugoslavia, l'intervista a… - SkySport : Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? - zazoomnews : Highlights e gol Cremonese-Chievo 1-0 Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Cremonese-Chievo #Serie - sportli26181512 : Man United-Southampton 2-2: Pareggio ricco di reti tra Manchester United e Southampton. Lo spettacolo non è mancato… - rossi20_rossi : RT @SkySport: Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? -