Highlights e gol Granada-Real Madrid 1-2, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Granada e Real Madrid, trentaseiesima giornata di Liga 2019/2020. I blancos ottengono una vittoria fondamentale per la conquista del titolo: ritorna a +4 sul Barcellona la squadra di Zidane che dal prossimo appuntamento con il VillaReal avrà una match point a disposizione. Nel primo tempo per gli ospiti vanno a segno Mendy e Benzema, poi nella ripresa il gol di Machis. the ad id=”676180″ Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Riva e #Anastasi ???? ?? Gli #highlights di #Italia vs #Jugoslavia, l'intervista a… - SkySport : Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? - Fprime86 : RT @SkySport: ?? Sponda di petto e tiro al volo ?? Quagliarella batte Musso ??? GLI HL ?? - zazoomnews : Highlights e gol Livorno-Spezia 0-1 Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Livorno-Spezia #Serie - zazoomblog : Highlights e gol Livorno-Spezia 0-1 Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Livorno-Spezia #Serie -