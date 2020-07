Highlights e gol Carrarese-Juventus U23 2-2, playoff Serie C 2019/2020 (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) La fase nazionale dei playoff di Serie C 2019/2020 entra nel vivo. Il prossimo mercoledì 22 luglio conosceremo il nome della quarta squadra che salirà in Serie B insieme a Monza, Vincenza e Reggina ma, prima di arrivare in finale, le formazioni rimaste dovranno disputare le final four in programma venerdì 17 luglio. Tra queste ci sarà anche la Carrarese che ha eliminato la Juventus Under 23, nonostante un finale da brividi. I toscani, dopo essere andati avanti 2-0, si sono fatti riprendere sul 2-2 dalla seconda squadra della ‘Vecchia Signora’: Nicola Valente al 18′ e Saveriano Infantino al 43′ portano in vantaggio la Carrarese, i ragazzi di Fabio Pecchia rispondo con la doppietta del ... Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Riva e #Anastasi ???? ?? Gli #highlights di #Italia vs #Jugoslavia, l'intervista a… - SkySport : Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? - acspezia : LIVORNO - SPEZIA 0-1: gli highlights ?????? #SpeziaCalcio #ComePrimaPiuDiPrima ?? #highlights #LivornoSpezia… - Fprime86 : RT @SkySport: ?? Sponda di petto e tiro al volo ?? Quagliarella batte Musso ??? GLI HL ?? - zazoomnews : Highlights e gol Livorno-Spezia 0-1 Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Livorno-Spezia #Serie -