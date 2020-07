Heather Morris di «Glee» vuole aiutare nelle ricerche di Naya Rivera (Di lunedì 13 luglio 2020) L’offerta volontaria è arrivata su Twitter. «Il mio nome è Heather Morris. Sono un’amica intima di Naya, e una sua collega. Sto cercando di condurre una ricerca a piedi e una missione di soccorso al Lago Piru insieme ad un piccolo gruppo di amici. Capisco che la vostra squadra stia facendo il possibile, ma noi ci sentiamo inutile e impotenti e vogliamo fare quel che possiamo per aiutare», ha scritto l’attrice sul proprio profilo Twitter, chiedendo allo sceriffo della Ventura County, in California, di poter prendere parte alle ricerche di Naya Rivera, scomparsa lo scorso mercoledì. Leggi su vanityfair

