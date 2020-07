Harry, che a Los Angeles si sente «perso», come Meghan a Londra (Di lunedì 13 luglio 2020) Harry d’Inghilterra e la California, un feeling che tarda ad arrivare. E chissà se mai scoccherà, la scintilla tra il principe e la scintillante Los Angeles. Certo è che da quando con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie ha lasciato il Canada, alla fine di marzo, per lui le cose non sono state affatto semplici e le ultime notizie che lo riguardano confermano le premesse. Leggi su vanityfair

