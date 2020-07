Hanna 3: Amazon annuncia il rinnovo della serie (Di lunedì 13 luglio 2020) Un comunicato ha confermato la produzione di Hanna 3: Amazon ha rinnovato la serie per un nuovo ciclo di episodi. Hanna 3 ha ottenuto ufficialmente il via libera alla produzione: Amazon ha infatti annunciato il rinnovo per una terza stagione che proseguirà il racconto delle avventure della giovane protagonista. Lo show era tornato sul piccolo schermo pochi giorni fa, il 3 luglio, con il secondo capitolo della storia. David Farr, creatore della serie, ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Sono entusiasta di poter dare ad Hanna una terza stagione. Quando abbiamo iniziato quest'avventura, avevo in mente un dramma in grado di scavare nel passato di Hanna, oltre ... Leggi su movieplayer

