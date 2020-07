«Handicappata, straniera di me***», gli insulti e minacce contro l’azzurra Beatrice Ion e sua madre per un parcheggio. Pestato suo padre (Di lunedì 13 luglio 2020) Quello vissuto da Beatrice Ion, 23 anni, atleta della Nazionale di basket in carrozzina, è stato un vero e proprio incubo. Prima gli insulti – «Stranieri di mer*a, tornate al vostro Paese», «Handicappata di mer*a» – poi il pestaggio al padre, che voleva difenderla ed è finito in ospedale con uno zigomo e un dente rotti. E anche la madre veniva minacciata: «Tanto la becco per strada, fate attenzione». I fatti si sono verificati vicino la casa sua ad Ardea, in provincia di Roma, in una lite per un parcheggio. Le offese «Tralasciando le offese che mi ha fatto perché sono disabile, mi ha detto che siamo stranieri del ca**o e che dobbiamo tornare nel nostro Paese. Non dite che il razzismo in Italia non esiste ... Leggi su open.online

