Grillo offende Roma per difendere la Raggi: “Romani gente de fogna”. E la città insorge (Di lunedì 13 luglio 2020) “Virgi’, Roma nun te merita”. Beppe Grillo, dal suo blog, ha diffuso uno scritto in Romanesco che ha acceso un mare di polemiche. E anche giustamente. Perché Roma e i Romani non hanno di certo apprezzato quelle parole che sono suonate come un lungo elenco di offese alla città e ai suoi abitanti. Un autogol clamoroso da parte del fondatore del Movimento 5 Stelle. L’intervento di Grillo si inserisce nella corsa al Campidoglio del prossimo anno. Dalle parti di Virginia Raggi, inizialmente, le parole di Beppe sono state prese come un “endorsement” alla sua ricandidatura, ma poi è stata la stessa sindaca a prendere in mano la tastiera e fare chiarezza (sempre via social). Un punto, tra i tanti, ha davvero spiazzato ... Leggi su ilparagone

