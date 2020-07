Grande Raccordo Anulare, traffico per incidente tra moto e veicolo (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma il traffico e’ rallentato a causa di un incidente avvenuto in carreggiata esterna all’altezza dell’uscita Salaria. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e una motocicletta rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel piu’ breve tempo possibile. Il traffico e’ tornato nuovamente regolare sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dopo ... Leggi su romadailynews

