Grande Fratello Vip, il prete che ha “discusso” con Fedez nella Casa? Don Alberto Ravagnani ha sostenuto il provino (Di lunedì 13 luglio 2020) Un prete nella Casa del Grande Fratello Vip? Lui è Don Alberto Ravagnani e, proprio nelle scorse giornate, si è fatto notare per avere dialogato online con Fedez per via del testo della sua ultima canzone. Il confronto tra il giovanissimo prete e il rapper, non è passato inosservato, tanto da proporgli l’ingresso in gioco.... L'articolo Grande Fratello Vip, il prete che ha “discusso” con Fedez nella Casa? Don Alberto Ravagnani ha sostenuto il provino proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

