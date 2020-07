Gra Roma, Anas: traffico rallentato tra le uscite Nomentana e Salaria causa incidente (Di lunedì 13 luglio 2020) Sul Grande Raccordo Anulare di Roma il traffico è rallentato a causa di un incidente avvenuto in carreggiata esterna all’altezza dell’uscita Salaria. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e una motocicletta rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.Anas ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione ... Leggi su romadailynews

Grave incidente sul GRA: motociclista a terra, attesa eliambulanza, la situazione in tempo reale

Grave incidente stradale sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma in corrispondenza del km 21, altezza Bufalotta. Il sinistro ha coinvolto un motociclista che in questo momento è a terra in carreggia ...

Il Coronavirus non c'è più: torna il traffico. Il Gra di Roma segna il record

Lockdown e Coronavirus, è “quasi tutto finito” e torna il grande traffico, con il Raccordo Anulare di Roma che torna ai livelli di “impraticabilità”. Lo testimonia l'Anas che restituisce il primato ...

