GP Austria, la ricostruzione dell’incidente tra Leclrc e Vettel (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) La ricostruzione dell’incidente tra Leclerc e Vettel nel primo giro del secondo GP d’Austria della stagione 2020. L’incidente tra Leclerc e Vettel condanna la Ferrari nel secondo GP della stagione. La seconda gara della stagione si trasforma in un disastro per la Ferrari. I riflettori erano puntati sulla prestazione delle monoposto dopo gli aggiornamenti arrivati dopo la prima uscita stagionale, salvata solo da un grande Leclerc. È proprio il Predestinato a condannare la Rossa nel bis Austriaco. Nelle qualifiche – segnate dalla pioggia – le Ferrari finiscono nelle retrovie. Tutti si aspettavano una reazione rabbiosa da parte di Leclerc. Qualcuno temeva l’eccessiva esuberanza del pilota. Quel qualcuno aveva ragione. Chales LeclercLe ... Leggi su newsmondo

Austria ricostruzione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Austria ricostruzione