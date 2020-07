'Gli anticorpi del lama neutralizzano il Covid-19'. La scoperta dei ricercatori britannici (Di lunedì 13 luglio 2020) Ultima novità sul . Dai lama minuscoli alleati contro il virus di . Due nano-corpi - varianti piccoli e stabili degli anticorpi - derivati appunto dai , possono neutralizzare Sars-CoV-2 in coltura ... Leggi su leggo

Un nuovo studio inglese suggerisce che gli anticorpi sviluppati da pazienti guariti non garantiscono l’immunità al coronavirus per sempre, proprio come nel raffreddore. Chi ha avuto il coronavirus ed ...Secondo l'epidemiologo, l'immunità da Sars-Cov-2 acquisita con la guarigione non sarebbe permanente e "non sembra proteggere dalle re-infezioni da Coronavirus", ma non solo: gli anticorpi ...