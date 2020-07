Giulio Berruti e Maria Elena Boschi in love: la (sorprendente) reazione dell’ex fidanzata di lui (Di lunedì 13 luglio 2020) Ormai che l’attore Giulio Berruti e la deputata Maria Elena Boschi formino a tutti gli effetti una coppia non è più un mistero: a confermarlo è stato lui stesso durante un’ospitata nella trasmissione C’è Tempo per…, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Proprio in quell’occasione ha, infatti, dichiarato: Vi ringrazio ed è vero, avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo, è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo, ci sono delle foto, dei contatti, però ecco non dico nulla di più. Se questa relazione procede a gonfie vele, c’è da dire anche che l’ex compagna ... Leggi su isaechia

