Giulia Innocenzi querela il militante della Marcia su Roma che fece pipì sui muri di Palazzo Chigi (Di lunedì 13 luglio 2020) Il suo nome salì agli onori (chiamiamoli così) per un gesto fuori da ogni rigor di logica. Eppure quella mossa – fare la pipì sulle mura esterne di Palazzo Chigi, condito da risatine – è diventata virale anche grazie a un video condiviso sui canali social dello stesso uomo che organizzò la ‘Marcia su Roma’ lo scorso 30 maggio. Le Iene, insieme a molte altre testate, raccontarono di questo gesto, ma l’uomo se la prese soprattutto con Giulia Innocenzi che ne aveva parlato anche sui suoi canali social. Post e video al veleno da parte di Nicola Franzoni, con riferimenti – anche sessisti – alla carriera della giornalista. Ora, però, Giulia Innocenzi ... Leggi su giornalettismo

Non è la prima volta che Giulia Innocenzi decide di denunciare chi la offende sui social. Ma "stavolta è diverso. Stavolta ci sono di mezzo insulti sessisti e provocatori. Quello che ha fatto Nicola F ...

Il 38enne tunisino si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Mestre dopo il pestaggio da parte di tre 30enni. Dell’emergenza risse a Jesolo vi abbiamo appena parlato con Giulia Innocenz ...

