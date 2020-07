Giudice Sportivo, una giornata di squalifica a Saelemaekers (Di lunedì 13 luglio 2020) Come riportato nella nota del Giudice Sportivo, vista l’espulsione di Saelemaekers nella gara di ieri contro il Napoli per doppia ammonizione, il giovane centrocampista del Milan è stato squalificato per una giornata. Theo Hernandez invece, visto il cartellino giallo, finisce nella lista dei diffidati così come così come Pulgar e Dos Santos della Fiorentina eDi Lorenzo del Napoli. Foto: transfermarkt L'articolo Giudice Sportivo, una giornata di squalifica a Saelemaekers proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

