Ghali, aggredito nella sua villa di Buccinasco da una fan: «Sono molto scosso» (Di lunedì 13 luglio 2020) L’aggressione è avvenuta sabato sera. Una ragazza, poi portata all’ospedale San Carlo di Milano per una valutazione psichiatrica, si è intrufolata nella villetta di Ghali, a Buccinasco, aspettando che l’artista rincasasse. «Volevo solo incontrarlo», avrebbe detto agli inquirenti, spiegando di aver preso un treno da Moiano, nella provincia di Benevento, per poter fare irruzione nella proprietà del cantante. «Sono ancora molto scosso», ha dichiarato Ghali al Corriere della Sera, evitando di indugiare sulle dinamiche di un incidente assurdo. Leggi su vanityfair

