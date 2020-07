GAZZETTA – “Il Milan ringhia sempre” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Il Milan ringhia sempre” scrive La GAZZETTA dello Sport in edicola quest’oggi. Pari in rimonta al San Paolo per gli uomini di Stefano Pioli che hanno giocato una buona gara contro il Napoli dell’ex Rino Gattuso. Rossoneri avanti con Theo Hernandez. Il Napoli la ribalta con Giovanni Di Lorenzo e Dries Mertens ma Franck Kessie su rigore firma il 2-2. Paolo Maldini: “Rangnick? Ripeterei tutto”. “Il signor Scudetto. Ronaldo a tutto gol. Juve, basterà per la Champions?”. Il portoghese insegue nuovi record: può diventare capocannoniere in 3 top campionati. “Quel ‘mani’ italiano che fa discutere. Siamo già a 50 rigori”. Continuano le polemiche per i tanti calci di rigore assegnati in Italia, soprattutto per i falli di mano in area. ... Leggi su calciomercato.napoli

