Gattuso: «Affrontare il Milan? Che emozione e che ricordi» – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la partita contro il suo ex Milan Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la partita contro il suo ex Milan; terminata 2-2. «Affrontare il Milan è sempre una grande emozione. È la prima volta che ho incontrato la squadra che mi ha fatto diventare uomo, così come mi ha fatto diventare un giocatore importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

