Gasperini: «Dobbiamo tagliar fuori il Napoli facendo tre punti contro il Brescia» (Di lunedì 13 luglio 2020) Sui canali dell’Atalanta, il tecnico della formazione bergamasca, Gian Piero Gasperini, ha presentato la partita con il Brescia in programma martedì. «Col Brescia è un derby con tutte le sue incognite. Ma le due popolazioni si sono riavvicinate perché colpite dal Coronavirus, fatta salva la rivalità sportiva. Le motivazioni dell’avversario sono molto alte, noi Dobbiamo tagliar fuori il Napoli facendo 3 punti: saremmo matematicamente in Europa. Poi potremo preparare al meglio la Champions League». Sulla prestazione contro la Juventus. «La prestazione non può lasciarmi rammarico, spiace per il gol preso sul secondo rigore, quando ormai sembrava ... Leggi su ilnapolista

