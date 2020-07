Gasperini: 'Atalanta e Brescia riunite nel dolore, oltre la rivalità' (Di lunedì 13 luglio 2020) Domani sera alle 21.45 è in programma un derby che è un po' un testa-coda, una partita con differenze abissali, per i valori del campo e per la classifica. Atalanta-Brescia, però, è anche un po' la ... Leggi su gazzetta

Gasperini Atalanta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gasperini Atalanta