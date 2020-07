Gasp: derby col Brescia ma uniti da Covid «La Juve? Dispiace, sembrava vinta» (Di lunedì 13 luglio 2020) «Col Brescia è un derby con tutte le sue incognite. Ma le due popolazioni si sono riavvicinate perché colpite dal coronavirus, fatta salva la rivalità sportiva». Parola di Gian Piero Gasperini, che si prepara a martedì sera: «Le motivazioni dell’avversario sono molto alte, noi dobbiamo tagliar fuori il Napoli facendo 3 punti: saremmo matematicamente in Europa. Poi potremo preparare al meglio la Champions League», spiega l’allenatore nerazzurro. Leggi su ecodibergamo

L'Eco di Bergamo

