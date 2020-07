Gangs of London: guardiamo e commentiamo la seconda puntata della serie su Twitch (Di lunedì 13 luglio 2020) Lunedì 13 luglio la serie Gangs of London torna su SKY e NOW TV, noi di Movieplayer.it commenteremo la seconda puntata insieme a voi, in live su Twitch. Gangs of London torna su Sky e Movieplayer.it seguirà, in diretta sul canale Twitch, anche a puntata 2. Alle 21:00 di lunedì 13 luglio, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti e Emanuele Gregori guarderanno e commenteranno gli episodi 2 e 3 della "Gomorra inglese". La seconda puntata di Gangs of London, che racchiude gli episodi 2 e 3, andrà in onda stasera su Sky e in streaming su NOW TV alle 21:15, e riprenderà le fila del discorso là dove il ... Leggi su movieplayer

