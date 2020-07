Gagliardini: “Oggi è importante portare a casa i tre punti. Sappiamo cosa fare” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini, ha parlato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro prima della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole: “Oggi è importantissimo portare a casa i tre punti dopo due risultati non positivi. L’abbiamo preparata bene, Sappiamo cosa fare. In questi giorni è importante stare a casa e recuperare le energie per poi correre in partita il più possibile” FOTO: Twitter Inter L'articolo Gagliardini: “Oggi è importante portare a casa i tre punti. Sappiamo cosa fare” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

