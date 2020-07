Gabanelli: Recovery fund e Mes cosa sono e quanto valgono per l'Italia? Cosa conviene fare? (Di lunedì 13 luglio 2020) Dalle istituzioni europee potrebbero arrivare nei prossimi mesi fino a 270 miliardi, Una cifra enorme, pari al 15% del pil. Progetti e riforme da mettere in cantiere con i finanziamenti straordinari ... Leggi su tg.la7

Dalle istituzioni europee potrebbero arrivare nei prossimi mesi fino a 270 miliardi, Una cifra enorme, pari al 15% del pil. Progetti e riforme da mettere in cantiere con i finanziamenti straordinari ...A questi soldi si aggiunge l’iniezione straordinaria di liquidità della Banca centrale europea, che per l’emergenza ha lanciato un piano — il PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) — per aiutare ...