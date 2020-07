Furto al Latin Bar di via Carnovali Incastrato dalle telecamere e dagli abiti (Di lunedì 13 luglio 2020) È entrato in un bar di via Carnovali, in piena notte, ha rotto il vetro del locale e ha razziato circa 300 euro. Individuato e Incastrato dalle telecamere, è stato fermato alla Malpensata. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Furto Latin Banda del buco svuota Compro Oro a Latina: colpo da 50 mila euro Il Messaggero Farmacie e supermercati nel mirino di una coppia di ladri, fatale un ultimo furto al Collatino

Avevano messo nel mirino farmacie e supermercati di Centocelle, Torpignattara e della zona del Collatino, con gli esercizi commerciali in questione interessati da numerosi furti. L’autore dei reati, p ...

Avevano messo nel mirino farmacie e supermercati di Centocelle, Torpignattara e della zona del Collatino, con gli esercizi commerciali in questione interessati da numerosi furti. L’autore dei reati, p ...